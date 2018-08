Inbrekers slaan negen keer toe in Denderleeuw Koen Baten

04 augustus 2018

12u40 13 Denderleeuw Twee inbrekers hebben afgelopen weekend geprobeerd om negen woningen in Denderleeuw te kraken.

De daders, twee mannen van Afrikaanse origine, probeerden onder meer twee woningen langs de Kouterbaan binnen te dringen. Van de negen huizen waar ze het in totaal geprobeerd hebben, konden ze er drie daadwerkelijk binnendringen. Ze gingen aan de haal met geld, een horloge en gsm-toestel. Ze werden daarna nog drie keer betrapt aan evenveel woningen, maar helaas werd de politie niet meteen verwittigd. Agenten kwamen later wel ter plaatse en er is een onderzoek geopend. In het kader daarvan zullen ook nog camerabeelden bekeken worden. Wie iets verdachts ziet, wordt gevraagd altijd naar het nummer 101 te bellen.