Inbrekers op heterdaad betrapt 23 februari 2018

02u52 0 Denderleeuw In de nacht van woensdag op donderdag werden twee inbrekers in Denderleeuw op heterdaad betrapt door de bewoners van het huis.

Twee mannen van 39 en 35 jaar van Colombiaanse afkomst waren aan het binnenbreken in de Hugo Veriesstraat in Denderleeuw. De politie van Denderleeuw/Haaltert kwam ter plaatse en kon de mannen onmiddellijk arresteren. Het parket bevestigde de arrestie van de twee personen. Beide mannen werden gisteren op vordering van het parket voor de onderzoeksrechter geleid in Dendermonde. Zij hebben gevraagd om hun aanhouding. (KBD)