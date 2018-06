Inbrekers betrapt door buurtbewoner 27 juni 2018

02u47 0

In de A. Rodenbachstraat in Denderleeuw probeerden drie mannen gisteren in te breken in een woning. Een buurtbewoner merkte de daders, vermoedelijk personen van vreemde origine, echter op aan de woning. Daarom zetten de drie personen het op een lopen. Ze konden geen buit maken. De identiteit van de daders is op dit moment onbekend. (KBD)