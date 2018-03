Inbraak in school 22 maart 2018

Dieven hebben in de nacht van dinsdag op woensdag binnengebroken in de Landuitstraat bij de Vrije Basisschool 't Landuiterke in Denderleeuw. De daders braken er enkele deuren open van klaslokalen. Er werd een geldsom ontvreemd uit de lokalen. (KBD)