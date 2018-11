Houten constructie met isolatie aan appartementsgebouw uitgebrand na gebruik onkruidbrander Koen Baten

21 november 2018

In Denderleeuw is in de Hemelrijklaan deze ochtend een brand ontstaan aan een houten constructie van een van de appartementsgebouwen nadat men het onkruid aan het wegbranden was aan het appartement. Het was in opdracht van de gemeente Denderleeuw, die een externe firma had aangesteld om het onkruid weg te branden. Vermoedelijk sloeg hierbij de vlam over op het appartementsgebouw en stond de houten constructie in een mum van tijd in brand. “Op het moment van de brand waren er tien bewoners aanwezig in het gebouw, zij werden tijdig geëvacueerd en naar het schooltje om de hoek gebracht waar ze werden opgevangen", aldus burgemeester Jo Fonck. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar had na de brand nog heel wat werk om zeker te zijn dat het vuur niet meer opnieuw zou opflakkeren. Daarom werd de houten constructie volledig opengemaakt en de tegels verwijderd. Ook de woningen werden grondig verlucht door de brandweer. De appartementen zelf liepen enkel lichte rookschade op, maar de bewoners kunnen vanavond zeker terug naar huis.