Hondje Baptist na 25 uur teruggevonden in (gelukkig lege) vijver Sociale media bewijst kracht nog maar eens na oproep baasjes Koen Baten

27 augustus 2018

18u30 11 Denderleeuw Baptist, een één jaar jonge Spaanse waterhond, werd afgelopen weekend gezond en wel teruggevonden nadat hij 25 uur vermist was. Waar hij dan zat? In een drie meter diepe, maar gelukkig zo goed als lege vijver.

Het hondje was afgelopen zaterdagnamiddag omstreeks 16 uur gaan lopen in de Langestraat. "Baptist is de hond van mijn zus en schoonbroer", vertelt Valerie Van Driessche. "Hij logeerde bij ons en was hier nog maar twee dagen toen hij ervandoor ging. Vermoedelijk wou hij naar zijn 'ouderlijk huis' lopen, maar vond hij de weg niet meer."

Valerie plaatste meteen een oproep op de 'Ge zetj va welle aske'-pagina op Facebook, en haar bericht werd massaal gedeeld. "Iemand die de oproep gezien had, liet ons weten dat hij gejank hoorde in een tuin waar normaal geen hond zat", aldus Valerie. "Ik heb het nummer van de eigenaar via buren gekregen en heb hem gebeld met de vraag of ik een kijkje mocht gaan nemen — zelf waren zij niet thuis."

Dat mocht, en dus trok Valerie naar de tuin in de Vooruitgangstraat, enkele honderden meters verderop. En ja hoor, daar bleek Baptist in een lege vijver te zitten — op een bodempje water na. "We waren overgelukkig toen we hem terugvonden", klinkt het. "We dachten dat hij zich verstopt had omdat hij nogal angstig was, maar hij kon dus gewoon niet meer op eigen kracht uit die vijver klauteren."

Baptist hield er wat koorts en gezwollen klieren aan over, maar voorts is hij kerngezond. "Wij zijn iedereen die ons geholpen heeft met zoeken ontzettend dankbaar. En we zijn iedereen ook dankbaar die het bericht op sociale media gedeeld heeft", besluit Valerie.