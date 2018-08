Hond na 25 uur levend en wel teruggevonden in lege vijver Dankzij oproep op sociale media werd de hond teruggevonden Koen Baten

27 augustus 2018

Baptist, een Spaanse waterhond van een jaar oud is dit weekend na 25 uur vermist te zijn gezond en wel teruggevonden in een leegstaande vijver van drie meter diep in de Vooruitgangstraat in Welle. Dit gebeurde dankzij een oproep op sociale media. De hond was zaterdagavond rond 16.00 uur weggelopen in de Langestraat enkele honderden meters verderop. "Het was de hond van mijn zus en schoonbroer die bij ons logeerde. Hij was hier nog maar twee dagen. Vermoedelijk wou hij naar het ouderlijk huis lopen maar vond hij de weg niet meer terug", zegt Valerie Van Driessche. Onmiddellijk werd er een oproep op Facebook geplaatst in de pagina 'Ge zetj va welle aske' en werd het bericht massaal gedeeld. "Iemand die de oproep op Facebook had gezien nam met ons contact op en zei dat hij hondengejank hoorde uit een tuin waar normaal geen hond zat", zegt Valerie. "Ik heb dan de nummer van de eigenaar via de buren verkregen en gebeld naar hen of ik even in de tuin mocht gaan kijken, want zij waren niet thuis." Toen ze in de tuin ging gaan kijken troffen ze Baptist aan in een lege vijver, waar nog een beetje water in stond. "Wij waren overgelukkig toen we de hond terugvonden. We dachten dat hij zich verstopte omdat hij nogal angstig was, maar hij kon dus gewoon niet meer uit de vijver kruipen", aldus Valerie. De hond heeft enkel wat koorts en opgezwollen klieren, maar verder is hij kerngezond. "Wij zijn iedereen echt enorm dankbaar dat ze ons helpen zoeken hebben en dat het bericht zo massaal werd gedeeld op sociale media", besluit Valerie.