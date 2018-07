Het einde van een saga 11 juli 2018

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 wordt een bestuurscoalitie gevormd met N-VA, CD&V en Open VLD/Plus. Jan De Dier (toen N-VA) wordt burgemeester.





Op 3 november 2014 stelt de gemeenteraad een eerste keer de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente vast.





Op 5 februari 2015 beslist de gemeenteraad de procedure te starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen.





Die beslissing wordt na een klacht van De Dier geschorst door de Raad van State op 24 februari 2015.





Op 25 juni 2015 stelt de gemeenteraad voor de tweede keer de structurele onbestuurbaarheid vast.





Op 6 oktober 2015 beslist de gemeenteraad opnieuw de procedure te starten voor de aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen.





Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans beslist op 16 november 2015 tot het ontslag van Jan De Dier als burgemeester van de gemeente Denderleeuw. De Dier gaat in beroep. Alberic Sergooris neemt zijn rol over.





Op 18 april 2016 benoemt Vlaams minister Homans Jo Fonck als burgemeester van de gemeente Denderleeuw. De Dier gaat daartegen in beroep.





De auditeur van de Raad van State adviseert in januari 2018 om zowel het ontslag van De Dier als de benoeming van Fonck te vernietingen. De Raad van State volgt dat advies niet.





