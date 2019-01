Het blijft rommelen bij liberalen: Guy Van Dalem vraagt dat Els Cosyns verantwoording aflegt voor ‘electoraal debacle’ Claudia Van den Houte

08 januari 2019

18u30 4 Denderleeuw De ruzie bij de liberalen in Denderleeuw blijft verder duren. Ex-Open Vld-gemeenteraadslid Guy Van Dalem haalt opnieuw uit naar kersvers gemeenteraadslid Els Cosyns en vraagt dat ze verantwoording aflegt voor het “electoraal debacle” van de partij. Hij zegt dit te zullen aankaarten bij de nationale partij-instanties.

De onenigheid begon toen Open Vld met de socialisten meestapte in de Lijst van de Burgemeester/Burger (LvB) voor de verkiezingen. Van Dalem en een aantal lokale bestuursleden waren daarmee niet akkoord. Vooral het feit dat Els Cosyns als nieuwkomer onmiddellijk de tweede plaats kreeg op de lijst viel in slechte aarde bij Van Dalem. Enkele weken geleden hekelde hij Cosyns nog omdat ze een schepenambt zou krijgen hoewel ze niet rechtstreeks verkozen was. Ze werd echter geen schepen, maar wel gemeenteraadslid en zal na twee jaar ook de functie van gemeenteraadsvoorzitter overnemen van Lieven Vernaillen. Guy Valckenier verzaakte aan zijn mandaat als gemeenteraadslid, waardoor Cosyns als eerste opvolger in de gemeenteraad kwam.

Nu lijkt Van Dalem te hekelen dat Cosyns géén deel uitmaakt van het schepencollege. “Net door het zwakke verkiezingsresultaat van Els Cosyns spreekt de huidige samenstelling van het vernieuwd college van burgemeester en schepenen boekdelen: enkel verkozenen van sp.a, CD&V en Groen maken er het mooie weer uit”, zegt Van Dalem. “Nochtans is het net binnen dit bestuursorgaan dat de meeste belangrijke politieke beslissingen voor onze gemeente genomen worden.”

“Het ziet er dan ook naar uit dat Els Cosyns zeer snel door het schepencollege beschouwd zal worden als een noodzakelijk hulpje zonder al te veel inspraak. De functie van gemeenteraadsvoorzitter die haar in een latere fase toekomt, zal amper kunnen dienen om het agenda en de goede orde bij komende gemeenteraden te organiseren. Op de keper beschouwd, lijkt het er dus sterk op dat Els Cosyns tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen alleen sp.a, CD&V en Groen gediend heeft.”

“Ik zal deze kwestie dan ook aankaarten bij de nationale partij-instanties, met als doel dat Els Cosyns verantwoording aflegt voor het electoraal debacle van de partij na de jongste gemeenteraadsverkiezingen.”

“Ik ga me niet verlagen tot het niveau van Van Dalem, want wat hij zegt is klinkklare onzin”, reageert Cosyns. “Guy Valckenier heeft mee onderhandeld voor het akkoord en heeft voor de liberalen alles uit de kan gehaald. Ik ga me de komende zes jaar inzetten om de liberale accenten in het beleid te benadrukken en te verdedigen, en mee voor een verbindend en positief verhaal zorgen.”

Lokaal Open Vld-voorzitter Geert Eeman benadrukt dat de uitlatingen van Guy Van Dalem ten persoonlijke titel zijn en niet namens het lokale Open Vld-bestuur.