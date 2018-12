Herstellingen aan waterleiding vandaag begonnen Koen Baten

26 december 2018

In de Rodestraat in Denderleeuw zijn de herstellingen aan de waterleiding vandaag begonnen. Enkele werknemers van de watergroep zijn gestart met het lek te dichten. Dat ontstond zaterdagochtend rond 07.00 uur door een te hoge druk en door een bypass die was aangesloten omwille van de problemen in Sint-Pieters Leeuw.

“Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe lang de werken zullen duren, mogelijks is hier vanavond nog meer duidelijkheid over, maar wij proberen alleszins zo snel mogelijk de problemen terug op te lossen", klinkt het bij de watergroep. Als het lek herstelt zou zijn, kan ook opnieuw de gasleiding opgestart worden en kunnen waarschijnlijk alle bewoners opnieuw naar huis.

Na de herstellingswerken aan het lek, moet ook de rijbaan opnieuw aangepakt worden door de werken en de verzakkingen. In 2013 werd de leiding nog maar aangepakt, deze is dus nog maar vijf jaar oud.