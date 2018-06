Herinrichting site Van Roy eindelijk van start NIEUW GEBOUW VOOR BRANDWEER EN TECHNISCHE DIENST CLAUDIA VAN DEN HOUTE

02u51 0 Denderleeuw De gemeente kan starten met de procedure voor de herinrichting van de site Van Roy. Ze kocht de site al in 2012 aan, maar door de gevoeligheid van het dossier lag het jaren stil. Ten laatste volgend voorjaar starten de werken.

De gemeente kocht de site Van Roy in de Veldstraat al aan in 2012, maar nadien ontstond er commotie, onder meer omdat ze volgens sommigen teveel had betaald voor de site. Er kwam zelfs een strafrechtelijk onderzoek dat intussen is afgesloten. De gemeente had de site aangekocht met het oog op nieuwe lokalen voor de brandweer en de gemeentelijke technische dienst. De brandweer en de technische dienst zitten al jaren in verouderde en te krappe lokalen. Zes jaar later kan de gemeente nu eindelijk starten met de procedure voor het aanstellen van een aannemer.





Twee fasen

"De werken zullen in twee fasen verlopen", vertelt burgemeester Jo Fonck (sp.a/LvB). "Op de site staan nu een administratief gebouw en drie loodsen, waarvan er slechts één volledig wordt behouden. Tijdens de eerste fase zal de achterste loods, die volledig vervallen is, verdwijnen en zal er een nieuwe worden geplaatst. In de tweede fase zal het administratieve gebouw en de linkerhelft van de eerste loods worden afgebroken." Op die plaats komt een nieuw gebouw met twee verdiepingen. "Het gelijkvloers zal bestaan uit een onthaalbalie voor leveranciers, een uitleendienst, sanitair, kleedkamers en douches, een magazijn, een garage, een schrijnwerkerij voor de technische dienst en een stockplaats voor een biomassa-installatie", aldus Fonck. "Dat is een verwarmingsinstallatie die zal werken op houtsnippers afkomstig van snoeiafval", vervolgt schepen Sofie Renders (CD&V). "We zijn hiermee een voorbeeldproject binnen onze provincie."





Kritiek

Op de eerste verdieping komen er lokalen, een dispatching, een bureel en een kleine kantine met keuken voor de brandweer. Er komt ook een aparte kantine en keuken voor de arbeiders van de technische dienst en een stapelruimte. De rechterhelft van de eerste loods wordt gerenoveerd en zal dienen als stalling voor de wagens van de brandweer. "De werken starten ten laatste in het voorjaar van 2019, maar we hopen dat ze nog voor het eind van dit jaar van start kunnen gaan", zegt Fonck. De herinrichting van de site kost 4,7 miljoen euro. Het dossier werd goedgekeurd op de gemeenteraad, maar er was kritiek bij de oppositie. Vlaams Belang had de verdaging gevraagd omdat het symbooldossier volgens de partij te politiek beladen was en een te dure investering om nog zo kort voor de verkiezingen op de gemeenteraad te brengen. "De volgende bestuursploeg mag niet aan handen en voeten gebonden liggen door een erfenis van het vorige bestuur", aldus gemeenteraadslid Kristof Slagmulder. "Er is geen tijd meer te verliezen voor de brandweer en technische dienst", aldus Fonck. "Het budget was al voorzien en de gemeente is financieel gezond."