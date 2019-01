Herentoiletten aan station in Denderleeuw in brand gestoken Koen Baten

01 januari 2019

22u42 0

Aan het station in Denderleeuw brak er deze avond rond 21.30 uur brand uit in de openbare toiletten van het station. De brand werd aangestoken met krantenpapier in de wasbak en in een van de toilethokjes zelf. De brand zorgde voor een hevige rookontwikkeling. Een voorbijganger merkte hoe de rook uit de toiletten kwam en verwittigde de brandweer.

Het vuur was snel onder controle, maar de schade in het gebouw was bijzonder groot. De muren liepen zware schade op en ook de toiletten zelf waren beschadigd. De brandweer deed een grondige controle van het gebouw. Er werden ook enkele tegels uit het plafond gehaald om zeker te zijn dat het vuur niet opnieuw zou opflakkeren.

Op het moment dat de brand uitbrak was er niemand aanwezig in de toiletten. Wie de brand heeft aangestoken is op dit moment niet duidelijk. Ook of er al een verdachte werd opgepakt is nog niet bekend. Enkele getuigen zouden wel kort daarvoor enkele jongeren hebben zien rondhangen aan de toiletten. De mannentoiletten aan het station van Denderleeuw zullen een hele tijd buiten gebruik blijven.