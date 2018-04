Herdenking voor verongelukte motorrijder 14 april 2018

Op de N42 in Oosterzele is een herdenkingsmonumentje opgericht op de plaats waar op dinsdag 20 maart de 26-jarige Tom Parmentier uit Wetteren om het leven kwam bij een zwaar verkeersongeval. De zelfstandige kinesist stond er met zijn motor achteraan te wachten in een file, toen een vrachtwagen op de file inreed. Tom kwam met zijn motor onder de truck terecht. Zijn motor, de truck en een wagen gingen daarna in vlammen op. Hij was op slag dood en werd ondertussen begraven in zijn geboortedorp Welle bij Denderleeuw. Maar ook in Wetteren en omgeving waar hij aan de slag was in verschillende praktijken en bij de jeugd van voetbalclub AA Gent zullen ze hem nooit vergeten. Wie het kruisje met de knuffelbeer er plaatste, is niet bekend. (DVL)