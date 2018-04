HD Ledshine stelt grootste mobiele scherm ter wereld voor 20 april 2018

02u56 0

Het familiebedrijf HD Ledshine uit Denderleeuw heeft gisteren het grootste mobiele scherm ter wereld gelanceerd.





Het scherm is 144 vierkante meter groot, 16 meter breed en 9 meter hoog. Het telt 18.690.048 afzonderlijke lampjes, wordt opgesteld in minder dan een uur en kan 360 graden draaien. Het scherm heeft 6.230.016 pixels en benadert de 4K-beeldkwaliteit. Dat is een opvallend hoge kwaliteit voor een mobiel scherm. Het scherm zal alvast gebruikt worden in Antwerpen om de WK-wedstrijden van de Rode Duivels uit te zenden. "Er was ook al interesse uit onder meer Berlijn en Dubai", aldus Winter. Het scherm huren kost bijna 20.000 euro voor de eerste dag. Daarna betaal je per dag 10 procent van dat bedrag. (CVHN)