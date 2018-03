Harttoestel vernield 12 maart 2018

In de Kruisstraat in Denderleeuw werd gisterochtend een AED-toestel volledig vernield. De daders trokken het toestel uit de muur en lieten het daarna gewoon hangen op de grond. Het AED-toestel hangt er om mensen te helpen die een hartstilstand krijgen. Het is niet geweten of het toestel nu nog degelijk kan werken. (KBD)