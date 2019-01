Harmonie De Dendergalm houdt nieuwjaarsconcert ‘In galop’ Claudia Van den Houte

08 januari 2019

17u14 0 Denderleeuw De Koninklijke Harmonie De Dendergalm uit Denderleeuw houdt op zondag 13 januari haar tweejaarlijkse nieuwjaarsconcert.

Het nieuwjaarsconcert kreeg als titel ‘In galop’. Op het programma staat er nieuwjaarsmuziek van componisten zoals Johann Strauss en Franz von Suppé, met onder andere de Radetzkymarch, Banditen Galopp, Kaiser Waltz, Banditenstreiche en vele andere. Er is ook een gastoptreden van instaporkest ‘The Rising Stars’.

Het concert vindt zondag om 14.30 uur plaats in de feestzaal van IKSO, Middenstraat 10 in Denderleeuw. De toegang bedraagt 10 euro. Kaarten kunnen worden gereserveerd via 053/67.37.31. Voor kinderen onder de twaalf jaar is de toegang gratis.