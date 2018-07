Handelaars schenken unieke dromen weg 11 juli 2018

02u35 0 Denderleeuw Een ballonvaart, een feestelijke barbecue of een uniek parelsnoer: tien ondernemers uit Denderleeuw schenken deze zomer een unieke droom weg.

Nog tot eind augustus kan iedereen deelnemen aan 'Win jouw droom', de grote zomeractie van UNIZO Denderleeuw. "We hebben in het verleden nog al acties georganiseerd, maar het grootste deel daarvan was enkel voor de bestaande klanten uit Denderleeuw. Nu zien we dat anders, want we analyseren uit cijfers van de provincie Oost-Vlaanderen dat Denderleeuw aantrekkelijke winkels heeft, maar dat ze te weinig gekend zijn buiten de gemeente zelf. Daarom willen wij onze gespecialiseerde detailhandel deze zomer in de kijker plaatsen", vertelt Yves Nevens, voorzitter van UNIZO Denderleeuw. "Denderleeuw is een unieke gemeente: langs de ene kant zeer moeilijk omdat er geen echt commercieel centrum is, maar wel met een enorm potentieel aan kleine unieke handelszaken", zegt Chantal Huys, zelfstandig projectcoördinator. Zij begeleidt de actie in opdracht van UNIZO Denderleeuw. "Een juweelontwerper die prijzen won in Antwerpen, het beste bierrestaurant ter wereld en een fotograaf die exposeerde tot in Zuid-Korea: er zijn weinig kleine gemeenten die dit zomaar uit hun mouw kunnen schudden." Deelnemers maken kans op een luchtdoop in een warme luchtballon, culinaire verwennerij met bierdegustatie, een prachtig uurwerk of een uniek parelsnoer, een jaar je haren laten knippen, als vip naar de Ronde van Vlaanderen, een droombarbecuefeest, genieten van 99 exclusieve bieren, een avondje vervoer met privéchauffeur, beddengoed om in weg te dromen of een fotoshoot in een professionele fotostudio. Meer info via www.winjouwdroom.be.





(CVHN)