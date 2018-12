Guy Valckenier staat zitje in gemeenteraad af aan Els Cosyns Claudia Van den Houte

17 december 2018

18u47 2 Denderleeuw Guy Valckenier werd op 14 oktober verkozen als gemeenteraadslid voor LvB (Lijst van de Burgemeester/Burger). Hij zal dat mandaat echter niet opnemen. Daardoor komt Els Cosyns als eerste opvolger in de gemeenteraad, tot ongenoegen van de Open Vld-bestuursleden in Denderleeuw.

De bestuursleden van Open Vld Denderleeuw waren voor de verkiezingen niet akkoord met de aansluiting van hun partij bij LvB, en meer bepaald met het feit dat nieuwkomer Els Cosyns onmiddellijk de tweede plaats kreeg op de lijst. Volgens de bestuursleden zou zij nu ook onmiddellijk een schepenambt krijgen, maar dat wordt ontkend. “De heksentoer die hiervoor uitgehaald dient te worden bestaat erin dat Guy Valckenier, die als enige verruimingskandidaat bij LVB verkozen raakte, zijn kiezers de rug toekeert, vervolgens op de eerste gemeenteraad ontslag neemt als gemeenteraadslid en plaats ruimt voor Els Cosyns als opvolger”, klinkt het bij de Open Vld-bestuursleden. “Onder druk van blijkbaar Open Vld nationaal, maar tegen de wil van de kiezer en het lokaal Open VLD-bestuur, geraakt Els Cosyns dan toch nog aan een vooraf beloofd schepenambt.”

Guy Valckenier zelf bevestigt dat hij niet in de gemeenteraad zal zetelen, maar ontkent dat Els Cosyns schepen wordt. “Een politiek mandaat is moeilijk te combineren met mijn werkzaamheden”, aldus Guy Valcknier, die aan het hoofd staat van het gelijknamige autobedrijf. “Al van in het begin was het vooral mijn bedoeling om het project te ondersteunen. Daarom stond ik ook op de laatste plaats. Als ik nu 1.000 stemmen had behaald, dan had ik niet anders gekund dan mijn verantwoordelijkheid op te nemen.” Valckenier haalde 513 voorkeurstemmen.

Els Cosyns zal als eerste opvolger in zijn plaats in de gemeenteraad zetelen. Dat ze schepen zou worden, klopt niet volgens Valckenier. Ook Cosyns zelf stelt dat ze geen schepen wordt en dat er haar nooit een schepenambt werd beloofd.