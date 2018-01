Guy Valckenier duwt 'Lijst van de Burgemeester' 02u28 0 Foto Claudia Van den Houte Guy Valckenier (l.) met burgemeester Jo Fonck.

Ondernemer Guy Valckenier zal de 'Lijst van de Burgemeester' of LvB duwen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Dat werd bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie van LvB, waarop 502 mensen aanwezig waren. Burgemeester Jo Fonck is lijsttrekker. "Jo en ik hebben verschillende basisideologieën, maar we zijn complementair", zegt Valckenier. Fonck beaamt dat: "Guy en ik zijn de architecten van dit project. We zijn verschillend, maar we vullen elkaar aan", zegt Fonck. Op de receptie werden ook de speerpunten van de nieuwe lijst bekendgemaakt. LvB zet in op democratie en inspraak, een warme, verdraagzame en Vlaamse gemeente, maar ook op een diervriendelijke en groene gemeente, met onder meer een ambtenaar voor dierenwelzijn. De partij wil goede fietspaden, fietssuggestiestroken en voetpaden en wil ook zorgzaam en ondernemend zijn. "We zijn voor een sociaal beleid waarbij kansarmen en mensen die het moeilijk hebben geholpen worden tot ze op eigen benen kunnen staan, maar er is geen plaats voor profitariaat", aldus Guy Valckenier en LvB-voorzitter Stefan De Kock. Verder wil LvB ook inzetten op veiligheid en wil het lokale initiatieven zoals buurtfeesten steunen.





(CVHN)