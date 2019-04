Grondaanvoer zonder vergunning bij Vlamovenput krijgt staartje: gemeente laat pv opstellen Claudia Van den Houte

17 april 2019

18u50 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw heeft proces-verbaal laten opstellen voor de grondaanvoer die zonder vergunning gebeurde aan Vlamovenput.

Het actiecomité Red De Vlamoven, dat al een tijdje strijdt tegen de opvulling van een ontgonnen put in de Vlamovenkouter, merkte dinsdag op dat er grondstortingen waren gebeurd nabij de Vlamovenput, hoewel er (nog) geen vergunning is. “Spijtig genoeg moesten we vaststellen dat er inderdaad door ons niet gekende vergunningsplichtige werken werden uitgevoerd”, zegt schepen Yves De Smet (LvB). “We hebben contact opgenomen met beide bedrijven die actief zijn in de Vlamoven. Volgens hen gaat het ‘om een aantal vrachtwagens ter plekke gewonnen grond die de stabiliteit van de ontginningsweg zou moeten versterken’. Door onze diensten werd echter vastgesteld dat er minstens 20 à 30 vrachtwagens grond hiervoor werden aangevoerd. We namen als gemeentebestuur dan ook onze verantwoordelijkheid en lieten door de politie tegen beide firma’s een proces-verbaal opstellen. Het is nu aan de bevoegde instanties om te bepalen of er een sanctie aan beide bedrijven opgelegd wordt.” De Smet geeft nog mee dat de gemeente een oogje in het zeil probeert te houden.

In februari werd bekend dat er opnieuw een vergunning was aangevraagd om de Vlamovenput op te vullen. De gemeente Denderleeuw gaf negatief advies voor de vergunningsaanvraag, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen.