Groen wil positief alternatief zijn PARTIJ KOMT VOOR ALLEREERSTE KEER OP IN DENDERLEEUW

07 juni 2018

02u54 0 Denderleeuw De 21 kandidaten van de allereerste Groen-lijst in Denderleeuw zijn bekend. Onder hen twee leden van het vroegere 'Open'. Groen moet het opnemen tegen zeven andere partijen. "Wij maken het verschil door ons thema 'verbinden en ontmoeten'", aldus lijsttrekker Andy Depetter.

Groen neemt in Denderleeuw voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober. De voorstelling van de 21 kandidaten voor de lijst gebeurde toepasselijk in het groen: in het Broekpark in Welle. Met Clem De Bolle en Jan De Backer heeft Groen alvast politieke ervaring op haar lijst. Zij behoorden tot de partij 'Open', die ophoudt met bestaan. "We hebben met Open drie keer deelgenomen aan de verkiezingen", vertelt De Bolle, die voorzitster was. "Toen we hoorden dat er mensen zouden starten met een lokale afdeling van Groen, besloten we dat dit het moment was om te stoppen. We zaten in het huidige bestuur in kartel met sp.a en waren betrokken bij het beleid. Ik ben altijd 'groen' geweest, ook binnen Open."





Verbinden en ontmoeten

De Bolle is met haar 62 lentes de oudste bij Groen. De jongste, Mégane Makoso, is 18 jaar oud. Andy Depetter zal de lijst trekken. "We willen inzetten op verbinden en ontmoeten", vertelt Depetter. "Onder meer via het 'brede school'-principe. Na de schooluren moet een school open blijven voor verenigingen, buurtcomités, ouders,... zodat het een ontmoetingsplaats wordt. De gemeente moet ook meer naar de mensen toegaan, bijvoorbeeld via zitdagen in de verschillende buurten. Het schepencollege kan met de fiets naar de wijken gaan om te zien wat er leeft. Als Groen zouden we ook regelmatig burgerpanels organiseren. We ijveren voor een kringloopwinkel of tweedehandswinkel in Denderleeuw, die zowel een ontmoetingsplaats als een plaats voor sociale tewerkstelling moet worden. Ook mobiliteit is een belangrijk thema. Wij willen het STOP-principe, met prioriteit voor voetgangers en fietsers, centraal stellen. Naast goede voet- en fietspaden, zou de gemeente kunnen experimenteren met leefstraten waar gemotoriseerd verkeer gebannen wordt. We pleiten ook voor een buslijn naar Liedekerke en voor een autodeelsysteem", aldus Depetter.





Op vlak van 'wonen en werken' wil Groen het gemeentelijk structuurplan aanpassen. "Dat is al 15 jaar oud en is dringend aan een herwaardering toe", zegt Jan De Backer. "Het Drevensveld is er nog steeds in opgenomen als wooninbreidingsgebied, terwijl de woonquota al bereikt is. Denderleeuw moet leefbaar blijven."





Versnippering

Groen staat voor een uitdaging op 14 oktober. Door de versnippering van het politieke landschap in Denderleeuw zijn er liefst acht partijen. "Aan de linkerkant is de keuze beperkt. Wij maken het verschil met ons thema 'verbinden en ontmoeten', nemen positieve standpunten in en doen positieve voorstellen", besluit Depetter.