Groen is enige 'linkse' van acht verschillende politieke partijen 07 juni 2018

02u53 0

Groen Denderleeuw, dat voor de allereerste keer deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen, is de enige echte 'linkse' partij waarvoor de Denderleeuwenaars kunnen stemmen. En dat terwijl er in Denderleeuw liefst acht verschillende partijen opkomen op 14 oktober. Deze keer is er geen sp.a-lijst, want burgemeester Jo Fonck komt voor het eerst op met een 'Lijst van de Burgemeester/Burger' (LvB), waarop ook sp.a'ers staan. Verschillende Open Vld'ers sloten zich ook aan bij de lijst, zelfs een ex-N-VA'er. LvB kan je dus moeilijk links noemen. De nieuwe politieke beweging profileert zich ook niet als 'links' of 'rechts'. Verder zijn er naast CD&V, N-VA, Vlaams Belang, LvB en Groen nog drie lokale partijen die opkomen: Duurzaam Vlaams Denderleeuw - de partij van ex-N-VA-burgemeester Jan De Dier - , E.R.N.A. - de partij van ex-N-VA-schepen Erna Scheerlinck - , en de liberale partij Plus. De partij OPEN komt niet meer op. (CVHN)