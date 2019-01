Gratis infoavond yoga voor beginners Claudia Van den Houte

24 januari 2019

20u39 0 Denderleeuw Yoga Vedanta Denderleeuw organiseert op dinsdag 29 januari een gratis infoavond yoga voor beginners.

De infoavond over yoga vindt dinsdag om 20 uur in ’t Kasteeltje, Stationsstraat 7 in Denderleeuw. Nadien start de lessenreeks onder begeleiding van vijf docenten. In ’t Kasteeltje is er les op dinsdag (niet in schoolvakanties) om 18.30 en 20 uur en op donderdag om 8, 9.30, 18.30 en 20 uur. Op maandag heb je ook toegang tot de lessen in Liedekerke. Deelnemen aan de lessenreeks kost 50 euro per jaar. De meeste ziekenfondsen komen hierbij tussen. Inschrijven kan via https://yogavd.webs.com of ter plaatse. Je kan altijd een of meerdere gratis proeflessen volgen. Instappen kan het hele jaar door.