GO! basisschool ontwikkelt eigen leesmethode voor kleuters 29 juni 2018

03u09 0 Denderleeuw De GO! basisschool Atheneum in Denderleeuw heeft een eigen leesmethode ontwikkeld om kleuters voor te bereiden op hun overstap naar het eerste leerjaar. De school werkte daarvoor samen met prof. Hilde Van Keer (UGent).

"We hebben een 25-tal beelden uitgezocht waarvan de beginletters alle klankzuivere letters van het alfabet bevatten", vertelt zorgleerkracht Katrien De Brouwer, zelf ook logopediste. "De 'k' van koe, de 'i' van indiaan, de 'n' van noot, ... Onder de afbeelding van de koe staat een 'k'. Door allerlei opdrachten lukt het de kleuters om na verloop van tijd de 'k' te lezen. Voor de kinderen die moeilijk tot automatisatie komen, ontwikkelden we een afbeelding waarin de letter herkenbaar is."





De tekeningen van een koe, een indiaan en een noot worden dan 'kin', telkens de beginklank van de woorden." De school legde haar ideeën voor aan prof. Hilde Van Keer (UGent). "Zij was heel enthousiast over de aanpak. In het eerste leerjaar ontstaat er frustratie wanneer alle kinderen tegelijk dezelfde letter moeten leren", aldus directeur Peter Van Hove. "Sommige kinderen kennen de letter al die wordt aangebracht en vinden de les saai. Andere kinderen hebben moeite om de leerkracht bij te houden. Daarom is het belangrijk dat de kinderen ook bij het lezen op hun niveau worden uitgedaagd." De basisbeelden zijn nu in een nieuw jasje gestopt en de leerkrachten hebben heel wat activiteiten ontwikkeld om ermee aan de slag te gaan. "Het vraagt een andere klasorganisatie, maar we behalen heel mooie resultaten." (CVHN)