GO! Atheneum houdt 'Dag van de Diversiteit' 04 april 2018

Het GO! Atheneum Denderleeuw heeft een 'Dag van de Diversiteit' gehouden. Dat is een dag voor alle 800 leerlingen waarbij diversiteit in al haar vormen centraal staat.





De leerlingen namen tijdens de dag deel aan workshops en activiteiten rond (on)gelijkheid en vooroordelen, kansarmoede, vluchtelingen, culturele diversiteit, eigen identiteit en meer. De leerlingen zorgden zelf voor een gezonde snack en een culturele feestmarkt, waarin belangrijke feesten uit verschillende culturen werden belicht.





Tijdens de namiddag toonden de leerlingen hun eigen diversiteit tijdens het free podium.











