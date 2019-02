Gloednieuwe combi voor politiezone Denderleeuw/Haaltert Koen Baten

27 februari 2019

10u27 0 Denderleeuw De interventiedienst van de politie Denderleeuw en Haaltert beschikt vanaf nu over een gloednieuw dienstvoertuig. De Volkswagen type Transporter heeft ook een mogelijkheid om mobiel te werken wat de werking van de agenten een pak aangenamer maakt.

Het is de eerste combi in de politiezone die beschikt over de mogelijkheid om van op de plaats van de interventie informatie op te vragen. “Met een laptop die ze bij hebben kunnen ze vanaf hun locatie personen opvragen in de databanken en alle gegevens meteen verwerken. Dit zorgt voor een snellere werking ter plaatse”, aldus commissaris Wim Van Vaerenbergh. “De laptops geven ons zelf de mogelijkheid om het proces-verbaal ter plaatse op te maken", klinkt het.

Het nieuwe voertuig heeft een kostenplaatje van 65.175 euro. Naast de snellere werking beschikt het voertuig over een beveiligde kluis en key-out systeem. “Dit wil zeggen dat het voertuig kan stilstaan maar toch blijven draaien terwijl de sleutel uit het contact is en de wagen tegen diefstal beveiligd is", zegt Van Vaerenbergh.

Het voertuig heeft net zoals de andere interventievoertuigen fluorescerende bestickering. Er werd ook de nodige bescherming aangebracht en de LED-verlichting is van de allernieuwste generatie. De politiezone is blij met de aankoop van het broodnodige interventievoertuig.