Gewapende man houdt kind gegijzeld in Denderleeuw: politie massaal ter plaatse Koen Baten

02 april 2019

18u52 0 Denderleeuw In de Veldstraat in Denderleeuw heeft een gewapende man zich met zijn kind van 14 jaar verschanst op de zolder van zijn huis. Hij weigert zich over te geven aan de politie, die massaal ter plaatse is gekomen.

Ook het speciale interventieteam is ter plaatse. De man is bekend bij justitie en politie. Waarom hij zich precies verschanst, is niet duidelijk.

De Veldstraat is afgesloten voor alle verkeer.

