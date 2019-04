Gewapende man gijzelt kind van 14 jaar: dader na drie uur overmeesterd Koen Baten

02 april 2019

18u52 178 Denderleeuw In de Veldstraat in Denderleeuw is een gijzeling van een kind na drie uur afgelopen. Een gewapende man had zich met zijn kind van 14 jaar verschanst op de zolder van zijn huis. Hij weigerde zich over te geven aan de politie, die massaal ter plaatse was gekomen. Iets na 20 uur kon de man overmeesterd worden. Niemand raakte gewond.

De politie kwam ter plaatse en kreeg bijstand van de speciale eenheden. De situatie werd al snel als een gijzeling beschouwd maar het was een tijdlang onduidelijk wie nog in de woning was. Uiteindelijk bleek de zoon van de verdachte ook aanwezig te zijn.



De politie probeerde vervolgens vruchteloos te onderhandelen met de verdachte, waarna de speciale eenheden de woning binnendrongen omdat gevreesd werd dat de man zichzelf of zijn zoon iets zou aandoen. Er raakte niemand gewond bij de actie.

De man is bekend bij justitie en politie. Waarom hij zich precies verschanste, is niet duidelijk. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes, maar dat konden politie en parket nog niet bevestigen. De man werd opgepakt en hij zal ondervraagd worden wanneer zijn toestand dat toelaat.