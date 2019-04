Gewapende man gijzelt eigen zoon (14): dader na drie uur overmeesterd Koen Baten

02 april 2019

18u52 178 Denderleeuw In de Veldstraat in Denderleeuw heeft een vader, gewapend met een mes, zijn eigen zoon van 14 jaar gegijzeld in zijn woning. Hij weigerde zich over te geven aan de politie, maar na een inval van de speciale eenheden kon hij na drie uur overmeesterd worden. Er vielen geen gewonden. Wat het motief is voor de gijzeling, is nog niet duidelijk.

De gijzeling begon rond 17 uur. Veertiger D.M. had zich verschanst in zijn woning samen met zijn 14-jarige zoon. De politie kwam meteen ter plaatse en probeerde op de man in te praten om hem uit zijn woning te krijgen, maar hij weigerde alle medewerking. De man heeft meerdere kinderen, maar op het moment van de gijzeling was er slechts eentje aanwezig. De 20-jarige halfbroer van de 14-jarige jongen die gegijzeld werd, kwam ook ter plaatse en was niet te spreken over de vader. “Al een hele week beseft hij niet meer wat hij aan het doen is", aldus de halfbroer. “Enkele dagen geleden dreigde hij ook al met een mes en ben ik nog tussen moeten komen. Ik ben dolblij dat er met mijn broer niets gebeurd is, want dat zou ik hem nooit vergeven hebben", klinkt het.

Berichten op Facebook

Tijdens de gijzeling vernielde D.M. ook zijn raam en gooide hij verschillende zaken naar buiten. Hij speelde ook loeiharde muziek, en gooide door het raam vanop de eerste verdieping een zak confetti naar de agenten. Op zijn Facebookaccount postte hij ook berichten over het feit dat de politie voor zijn deur stond en dat ze hun wapen moesten afgeven. Hij liep ook over en weer in het huis, scheen met een zaklamp door het raam en gooide kushandjes naar buiten. De gas en elektriciteit werd uitgeschakeld door de politie zodat hij daarvan geen misbruik kon maken.

Drugs

Wat de reden is voor de gijzeling, is nog niet duidelijk. De man zou wel een probleem hebben met drugs, en mogelijk sloegen daarom zijn stoppen door. Hij is ook gekend bij de politie. Volgens enkele buurtbewoners was hij de laatste weken al meermaals zijn geduld verloren. “We hoorden hem regelmatig roepen en met dingen gooien", klinkt het. “Het is niet de eerste keer dat we horen dat er problemen met hem zijn, maar dit gaat natuurlijk wel heel ver", klinkt het.

Na drie uur slaagden de speciale eenheden er in om de man te overmeesteren en de 14-jarige jongen veilig naar buiten te brengen. De man werd overmeesterd en geblinddoekt naar buiten gebracht. Hij werd vervolgens meegenomen voor verhoor. Het parket kan nog niet veel informatie kwijt over de zaak. “We gaan de man eerst verhoren om duidelijkheid te krijgen over het waarom en wat er zich binnen heeft afgespeeld", aldus Annelies Verstraeten. De 14-jarige jongen zou opgevangen worden door zijn halfbroer.