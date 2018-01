Gevatte inbreker Broekstraat aangehouden 02u47 0

De politie is nog steeds op zoek naar de andere daders van de inbraak woensdagavond in de Broekstraat in Welle. Een van de verdachten kon al vrij snel opgepakt worden, maar de anderen zijn nog steeds spoorloos. De inbrekers werden op heterdaad betrapt door de eigenaar die net thuis kwam. De eerste verdachte werd intussen al voorgeleid voor de onderzoeksrechter en werd aangehouden.





(KBD)