Getroffen bewoners van waterlek krijgen kerststronk van gemeente Koen Baten

24 december 2018

15u40 0

De vijf getroffen woningen van het waterlek in de Rodestraat in Denderleeuw afgelopen weekend zijn vanochtend verrast door het gemeentebestuur. Zij hebben een kerststronk overhandigd aan de bewoners voor het leed dat ze allemaal hebben meegemaakt. Twee gezinnen zijn in hun woning gebleven en verwarmen met elektrische vuurtjes, de andere bewoners verblijven bij familie en in een noodwoning, maar krijgen hun kerststronk later nog. “Dit is een zeer mooi gebaar van de gemeente", zeggen Greta Francois (60) en Jean-Pierre Vetsuypens (60). “Wij appreciëren het enorm dat ze dit doen, en zullen het met veel smaak opeten", klinkt het.

Ondanks het waterlek en de problemen die nog een tijd zullen aanslepen blijft het koppel wel thuis wonen. “Wij verwarmen nu met elektrische vuurtjes en een extra trui, dat is meer dan genoeg voor ons, maar wij willen hier niet graag weg”, klinkt het. “Wij hebben ook drie honden waardoor het niet gemakkelijk is zomaar ergens anders naartoe te gaan.” Normaal gezien ging kerstavond bij het koppel gevierd worden en kwam hun dochter en de familie naar hun, maar dit gaat nu niet door. “Wij hebben alles verhuisd naar onze dochter en zullen daar vieren vanavond. Er zijn misschien wat problemen, maar ondanks alles blijven wij toch lachen, het kon veel erger", zegt het koppel.

Het waterlek zal door de watergroep woensdag aangepakt worden. “Het wordt nog even een spannend moment dan om te zien hoe alles verlopen is. Er zal natuurlijk nog wel een tijd hinder zijn, maar wij hopen dat we de mensen daar zo snel mogelijk kunnen helpen”, besluit schepen van Openbare werken Jan de Nul.