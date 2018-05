Get Ready en Les Copines op LvB Feest! 01 juni 2018

In zaal Lecompte vindt zaterdag de eerste editie plaats van LvB Feest!, de opvolger van de Soireé Rouge. De naam is veranderd in functie van het Project Denderleeuw - Lijst van de Burgemeester waarmee burgemeester Jo Fonck met zijn sp.a, Open VLD en enkele verruimingskandidaten naar de komende gemeenteraadsverkiezingen stappen. LvB Feest! staat voor een gezellige familieavond met vanaf 19 uur optredens van de Denderleeuwse Gino en Ben, Get Ready!, Soulbrothers, Les Copines, en Soulfire, en een afsluitende afterparty met dj Ducky. Kaarten zijn aan 20 euro te verkrijgen bij alle bestuursleden van LvB. (CVHN)