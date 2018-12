Gesprongen waterleiding in Denderleeuw door problemen in Sint-Pieters-Leeuw: rampenplan afgekondigd KBD

22 december 2018

11u01 0 Denderleeuw In de Rodestraat in Denderleeuw is een distributieleiding gesprongen van De Watergroep. Het lek ontstond rond 7.30 uur vanmorgen, en is een rechtstreeks gevolg van de problemen in Sint-Pieters-Leeuw. Het gemeentelijk rampenplan is inmiddels afgekondigd.

“Door de problemen in Sint-Pieters-Leeuw werd het water omgeschakeld en vermoedelijk ook een bypass gestoken via deze leiding”, zegt schepen van Openbare Werken Jan de Nul. “Vermoedelijk zat hier een zwakke plek en door de extra druk in de leiding is ze gesprongen, met deze zware impact als gevolg”, klinkt het.

Een drietal huizen moet geëvacueerd worden. De bewoners worden opgevangen in ontmoetingshuis De Palaver of bij familie. Er zullen controles uitgevoerd moeten worden om te zien of de stabiliteit in orde is en of de bewoners vandaag nog terug kunnen. De stabiliteitsingenieur is momenteel ter plaatse om de woningen te onderzoeken.

