Gemeentescholen Welle en Iddergem doen mee aan nationale staking woensdag Claudia Van den Houte

15 maart 2019

18u31 0 Denderleeuw De gemeentelijke basisscholen in Iddergem en Welle zullen op woensdag 20 maart deelnemen aan de nationale staking in het onderwijs.

Alle onderwijsvakbonden organiseren woensdag een staking. Bijna alle personeelsleden van de twee gemeentelijke basisscholen in Denderleeuw staken mee. Beide vestigingen, in Iddergem en Welle, zullen daardoor gesloten blijven die dag. Er is ook geen opvang mogelijk. De directie en het personeel benadrukken dat ze staken voor kwaliteitsvol en professioneel onderwijs en hopen op begrip van de ouders.