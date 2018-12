Gemeentelijke basisschool houdt kerstactie voor straatarm Ethiopisch dorpje Claudia Van den Houte

23u11 0 Denderleeuw De gemeentelijke basisschool in Iddergem heeft vrijdag een kerstactie gehouden ten voordele van Buge Bouge.

Buge is het Ethiopische dorpje waar een van de oud-leerlingen van de school is geboren. Met deze organisatie wil zij de kinderen in dit straatarme dorpje helpen. De leerlingen kregen vooraf uitleg over het dorpje, de leefomstandigheden en wat de organisatie daar wil bereiken. Daarna zongen de kinderen kerstliedjes op de speelplaats. Het oudercomité verkocht chocomelk, koffie en popcorn. De actie bracht 1.128 euro op voor Buge Bouge.