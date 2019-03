Gemeentebestuur trekt de baan op tijdens buurtwandelingen Claudia Van den Houte

22 maart 2019

09u18 0 Denderleeuw Het gemeentebestuur van Denderleeuw start met ‘buurtwandelingen’. Tijdens die wandelingen worden er huisbezoeken gedaan. De eerste buurtwandeling gebeurt in deelgemeente Welle. Het schepencollege plant er vier per jaar.

“Het is niet de bedoeling om de mensen te gaan overtuigen van onze standpunten of hele dossiers te bespreken”, vertelt Andy Depetter, schepen van Organisatie & Kwaliteit (Groen). “We stappen vooral naar onze inwoners om naar hen te luisteren, om rechtstreeks van hen te horen wat er leeft in hun straat, hun wijk, hun gemeente. Soms zullen we hen misschien al meteen kunnen verder helpen met informatie, maar voor het overige nemen we nota van hun vragen, opmerkingen en suggesties, zodat we die met de administratie kunnen bespreken. Daarna kunnen we dan beter feedback geven aan de mensen over wat we kunnen doen of ook niet kunnen doen.”

“In de komende zes jaar willen we als bestuur nog meer inzetten op inspraak, participatie en communicatie met de burger”, vervolgt Marnick Vaeyens, schepen van communicatie (LvB). “Het directe contact met de burger is daarbij belangrijk.”