Gemeente tekent samenwerkings-protocol met Dewaco 23 januari 2018

De gemeente heeft samen met het OCMW, de lokale politie en de sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco een samenwerkingsprotocol getekend dat de aanpak van de veiligheid en de leefbaarheid in de woningen beheerd door Dewaco in Denderleeuw vastlegt. Het doel is om de veiligheids- en leefbaarheidsproblemen zoveel mogelijk te beperken. Het gaat om een samenwerking rond bepaalde problemen zoals diefstallen, woonbeleid, drugsproblemen, verkeersproblematieken, geluidsoverlast en sluikstorten. Er wordt onder meer vastgelegd wie er samenkomt, wanneer en hoe vaak. "Vroeger gebeurde dat ad hoc, naar aanleiding van een bepaalde gebeurtenis", aldus burgemeester Jo Fonck (sp.a). "De stuurgroep zal bestaan uit de directeur van Dewaco, de korpschef van onze lokale politie of zijn afgevaardigde en de burgemeester. Onze wijkinspecteurs zullen ook samenwerken met Dewaco. Voor de mensen in het veld is het soms moeilijk te weten hoe ver ze mogen gaan in het delen van informatie. In het protocol worden de principes daarover ook vastgelegd", aldus Fonck. "Het is hetzelfde protocol als we voor onze wijk Ten Rozen in Aalst al afsloten en een prijs kregen, maar in Denderleeuw zijn er geen grote problemen", aldus Cathérine Vincent, directeur van Dewaco. (CVHN)