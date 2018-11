Gemeente plaatst openbare fietspompen op verschillende locaties Claudia Van den Houte

07 november 2018

18u35 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw heeft openbare fietspompen laten plaatsen op verschillende locaties.

Voortaan kan je je fietsbanden gratis oppompen op zeven plaatsen in Denderleeuw. Aan het Administratief Centrum, aan het Kasteeltje, in de Kouterbaan aan de fietsenstalling van het station, op de parking van de bibliotheek, aan het stationsplein, aan de gemeenteschool in Iddergem en op de parking van De Palaver werden er openbare fietspompen geplaatst.

Als de werken aan Ten Kouter afgelopen zijn, zal er ook een fietspomp geplaatst worden aan het OCMW. Het initiatief zal geëvalueerd worden en waar nodig nog uitgebreid worden.