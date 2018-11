Gemeente past GAS-reglement aan: geen reclame achter ruitenwisser meer, handelaars moeten omgeving rond zaak proper houden Claudia Van den Houte

30 november 2018

18u31 0 Denderleeuw De gemeente heeft het het reglement voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) gewijzigd. Er worden een aantal nieuwe vormen van overlast in opgenomen, zoals reclamekaartjes achter ruitenwissers en rondslingerend vuil rond bepaalde handelszaken.

Het gewijzigde GAS-reglement verbiedt voortaan om flyers, strooibiljetten en reclamekaartjes te plaatsen achter ruitenwissers of langs de ruiten van voertuigen. Gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) had enkele maanden geleden al een soortgelijk verbod voorgesteld, maar dat werd toen niet goedgekeurd. “Het is een goede zaak dat onze voorstellen worden opgenomen, maar het gaat veel te traag. Dit had zes maanden geleden al goedgekeurd kunnen worden”, aldus Slagmulder.

Burgemeester Jo Fonck (LvB/sp.a) legt uit: “We hebben toen gezegd dat we het zouden meenemen. Als je een GAS-reglement aanpast, doe je dat meestal niet voor één wijziging. Zo wordt er voortaan ook in het reglement opgenomen dat mensen die een handelszaak hebben die afval of zwerfvuil kan teweegbrengen, zelf zorgen dat het openbaar domein in een straal van tien meter rond hun zaak proper blijft. De uitbater moet voldoende vuilnisbakken plaatsen, zorgen dat ze groot genoeg zijn en dat ze tijdig worden leeggemaakt. Er moet op het voetpad ook voldoende doorgang worden gelaten. We hebben ervoor gekozen om de wijzigingen te bundelen.”