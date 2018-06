Gemeente krijgt kindvriendelijk label 19 juni 2018

De gemeente Denderleeuw heeft het label van 'kindvriendelijke gemeente' ontvangen van Vlaams minister van Jeugd Sven Gatz. Een kindvriendelijke gemeente streeft naar aandacht voor kinderen en jongeren doorheen alle beleidsdomeinen. "Het verkrijgen van het label is geen eindpunt, maar een startpunt", vertelt jeugdschepen Sofie Renders (CD&V). "Het label betekent niet dat Denderleeuw vandaag uitzonderlijk Kindvriendelijk is, wel dat we er naar streven om kinderen en jongeren als volwaardige burgers te zien en we rekening houden met hun belangen bij ingrijpende beleidsbeslissingen", aldus Renders. "In 2007 woonden in onze gemeente 3.700 minderjarigen, in 2017 waren dat er 4.700. Daarmee bedraagt deze leeftijdscategorie 40 procent van de totale bevolkingsaangroei en vertegenwoordigt zij ongeveer 23 procent van onze totale bevolking. De blijvende groei van het aantal Denderleeuwse kinderen en jongeren creëert een blijvende druk op onze basisvoorzieningen zoals plaatsen in scholen, kinderopvang of sportkampen", aldus schepen Jurgen Ruysseveldt (sp.a). "Rekening houden met kinderen noopt ons om na te denken over oplossingen voor (over)morgen, zonder onmiddellijk te vervallen in praktische bezwaren voor vandaag." Nog acht andere gemeenten kregen het label zondag. Intussen zijn er in Vlaanderen 24 gemeenten die het label binnenhaalden. (CVHN)