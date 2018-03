Gemeente in beroep tegen vergunning opvullen Vlamovenput 03 maart 2018

02u45 0

De gemeente gaat in beroep tegen de bouwvergunning die door de deputatie werd verleend voor het opvullen van de Vlamovenput. Denderleeuw had die al geweigerd nadat ze hierover 222 bezwaarschriften binnenkreeg van inwoners. "De Vlamovenput is een waardevol biotoop. Het opvullen van de put betekent dat vele dier- en plantensoorten verdwijnen. Bovendien is er door de bevolkingsdichtheid in de gemeente nood aan verkeersluwe ruimte voor zachte recreatie. Het opvullen zal gepaard gaan met zwaar vrachtvervoer, wat hinder met zich meebrengt en een impact heeft op de mobiliteit en het gebruiksgenot van de Kouter", aldus schepenen Yves De Smet (sp.a) en Sofie Renders (CD&V). Het actiecomité 'Red De Vlamoven' is tevreden met de beslissing. "De vergunning is een slag in het gezicht van de mensen die een bezwaarschrift hadden ingediend tegen de opvulling en voor het vrijwaren van een uniek stukje natuur in onze mooie Kouter", zegt Dieter Janssens van het actiecomité. Als de firma een milieuvergunning aanvraagt, zal het comité opnieuw bezwaar indienen. (CVHN)