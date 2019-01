Gemeente houdt openbare verkoop van gevonden fietsen Claudia Van den Houte

16 januari 2019

17u54 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw organiseert op zaterdag 9 februari een openbare verkoop van gevonden fietsen.

In totaal zullen er 42 heren-, dames- en kinderfietsen, mountainbikes en bromfietsen te koop worden aangeboden op de site Van Roy in de Veldstraat. De verkoop start om 10 uur. Je kan de te koop aangeboden fietsen en bromfietsen vooraf bekijken op zaterdag 9 februari vanaf 9 uur.

Er wordt een minimuminstelprijs vastgesteld (instelprijs per fiets is 10 euro en per bromfiets 25 euro). De aanwezigen kunnen een hoger bod doen – minimum 2 euro – door afroeping of door handopsteking. De hoogste bieder betaalt het aangekochte goed onmiddellijk in de handen van de gemeenteontvanger of zijn aangestelde, op vertoon van de identiteitskaart. De koper ontvangt een ontvangstbewijs, dat ook geldt als eigendomsbewijs.