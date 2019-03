Gemeente geeft negatief advies voor opvullen Vlamovenput Claudia Van den Houte

14 maart 2019

17u52 1 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw heeft beslist om een negatief advies te geven aan de deputatie voor het opvullen van de Vlamovenput.

Vorige maand werd bekend dat er opnieuw een vergunning was aangevraagd om de Vlamovenput op te vullen. Eerder werd er al een bouwvergunning toegekend voor het opvullen van de put. De gemeente had die vergunning geweigerd, maar de aanvrager ging in beroep en kreeg toch een bouwvergunning van de deputatie van Oost-Vlaanderen. Tegen die vergunning ging het gemeentebestuur in beroep nadat inwoners een massa bezwaren hadden ingediend. Dat beroep loopt nog steeds, maar intussen is er dus een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning.

De gemeente kan enkel advies geven. Het is de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen die beslist. “Toch vinden we het belangrijk om met dit advies een krachtig signaal te geven”, zegt schepen voor Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “De kouter wordt op dit moment heel intensief gebruikt door recreanten en duurzaam woon- en werkverkeer. Het transport van de opvulgrond brengt de bruikbaarheid en veiligheid van deze verbinding voor voetgangers en fietsers in het gedrang. Daarnaast kent de huidige leemontginning een jaarlijkse rustperiode, van 1 december tot 28 februari. In deze aanvraag wordt zo’n rustperiode niet voorzien.”

Volgens de aanvrager zou de opvulling van de Vlamovenijver geen belangrijke impact hebben op het leefgebied van fauna. “De vijver is echter een belangrijke stapsteen in het landschap, net omdat de omliggende landbouwgronden zeer weinig beschutting, nest- en voortplantingsplaatsen te bieden hebben”, vertelt schepen voor Duurzaamheid en Milieu Andy Depetter (Groen). “De aanwezigheid van water, hellingen, ruigtes en struikgewas in het gebied is zeer aantrekkelijk voor allerlei fauna. Over het lot van het visbestand in de vijver wordt zelfs niet gesproken. De vissen zouden simpelweg worden bedolven onder de aangevoerde grond. Kortom, zowel voor de mensen als de fauna en flora lijkt het dempen van de put ons niet aangewezen”, besluit de schepen.