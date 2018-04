Gemeente gaat domiciliefraude nog strenger aanpakken 12 april 2018

De gemeente Denderleeuw werkt samen met het OCMW, de lokale politie, de sociale huisvestingsmaatschappijen Dewaco en Denderstreek en het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen om domiciefraude strenger aan te pakken.





Twee jaar geleden werd er daarvoor al een taskforce opgericht om informatie uit te wisselen. Gisteren tekenden de verschillende actoren een samenwerkingsprotocol, dat ook het parket, de arbeidsauditeur en Wonen Vlaanderen afdeling Toezicht mee hebben onderschreven. "Van zodra één van de actoren in dit samenwerkingsverband signalen opvangt van domiciliefraude, zullen we samen doelgerichte acties uitvoeren", zegt burgemeester Jo Fonck (sp.a). "De taskforce is ontstaan omdat we ervaarden dat veldmedewerkers bepaalde zaken vaststelden, maar dat ze wanneer ze een vermoeden hadden van een misbruik, niet wisten hoe ermee om te gaan en bij wie ze terecht konden. Het is de bedoeling om na te gaan of er inwoners zijn die misbruik maken van ons syteem van sociale bescherming. Het kan bijvoorbeeld gaan over onderverhuur van een pand, het niet aangeven van mensen die komen inwonen, zich bedriegelijk onvermogend laten verklaren, huisjesmelkerij, illegale huisvesting en meer."





In 2017 werden in totaal 343 controles uitgevoerd. In 18 gevallen werd er effectief een misbruik vastgesteld. (CVHN)