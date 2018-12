Geldboete en rijverbod voor twee ongevallen op enkele minuten tijd Koen Baten

13 december 2018

19u04 0

Maarten D. uit Denderleeuw is door de rechtbank van Aalst veroordeeld tot een geldboete van 3200 euro, waarvan meer dan de helft met uitstel. De man had op 28 december vorig jaar twee ongevallen op korte tijd en pleegde tweemaal vluchtmisdrijf. De man had een moeilijke periode achter de rug en was met een vriend op café in Aalst iets gaan drinken. Rond half 1 vertrok hij naar huis, maar had de man enkele pinten gedronken. In een scherpe bocht reed hij tegen een tuinomheining en een betonnen boordsteen naast de spoorweg. De man ging op de vlucht en reed even verderop tegen een geparkeerd voertuig na een manoeuvre waarbij hij zijn wagen wilde omdraaien. De man kwam toen thuis aan en werd onderworpen aan een ademtest. Daaruit bleek dat de man 1,81 promille in zijn bloed had. “Ik herinner me niet veel meer van de aanrijding. De eerste aanrijding herinner ik mij wel nog, maar ik weet niet waarom ik vluchtte", aldus D. Naast de geldboete moet de man ook een rijverbod ondergaan van zeven weken.