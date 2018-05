Geldboete en rijverbod voor dronken bestuurder 15 mei 2018

03u22 0

Marc D.S. uit Denderleeuw moest zich gisteren verantwoorden voor de rechtbank van Aalst nadat hij met een stevige alcoholintoxicatie achter het stuur werd betrapt. De man wilde zijn oprit oprijden, maar haalde hierbij enkele vreemde manoeuvres uit toen de politie hem betrapte. Uit de ademanalyse bleek hij 2,3 promille in zijn bloed te hebben. "Ik was naar een verjaardagsfeestje geweest. Het was erg donker aan mijn oprit en ik wou de boordsteen van mijn buurman niet raken, daardoor geraakte ik niet meteen op de oprit", verklaarde de man. In het verleden werd hij ook al eens veroordeeld voor een alcoholintoxicatie. De overtreding leverde hem een geldboete op van 3/200 euro, waarvan drievierde met uitstel. D.S moet wel zijn rijbewijs inleveren voor drie maanden en alle proeven opnieuw afleggen als hij opnieuw achter het stuur wil kruipen. (KBD)