Geboortebos in Broekpark is 220 boompjes rijker Claudia Van den Houte

03 april 2019

15u56 4 Denderleeuw In het geboortebos in het Broekpark in Welle werden er 220 nieuwe geboorteboompjes aangeplant.

Ook nu mochten familieleden van de kinderen, die het voorbije jaar in Denderleeuw geboren werden, een boompje aanplanten in het geboortebos, samen met ouders, grootouders, broers en zussen, meter en peter... “Het geboortebos is één van de acties binnen het project ‘Wildenbroek’, de verdere ontwikkeling van het Broekpark en omgeving”, vertelt schepen voor Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter (Groen). “Het is een mooi aandenken voor de jonge gezinnen én de gemeente heeft er een stukje groen bij. Met de klimaatdoelstellingen voor 2030 kan de aanplant van extra bomen natuurlijk geen kwaad.” Er werd afgesloten met warme soep en chocomelk.