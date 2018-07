Fonck blijft toch burgemeester tot verkiezingen RAAD VAN STATE VOLGT ADVIES VAN AUDITEUR NIET CLAUDIA VAN DEN HOUTE

11 juli 2018

02u40 0 Denderleeuw Jo Fonck (sp.a/LvB) doet de legislatuur dan toch uit als burgemeester. Het zag ernaar uit dat ex-burgemeester Jan De Dier (DVD) weer de sjerp zou overnemen. Hij was naar de Raad van State gestapt tegen de benoeming van Fonck. De auditeur volgde hem, maar de Raad van State volgt niet het advies van haar auditeur.

Na de periode van onbestuurbaarheid in Denderleeuw, die ongeveer een jaar duurde, kwam er eind oktober 2015 een nieuwe coalitie waarbij CD&V haar toenmalige coalitiepartner N-VA inruilde voor sp.a. Jo Fonck (sp.a) werd op 18 april 2016 benoemd als burgemeester door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans. Zij had voordien, op 16 november 2015, Jan De Dier - toen nog N-VA, nu DVD - ontslaan als burgemeester in het kader van die coalitiewissel. De Dier ging tegen die twee beslissingen van Homans in beroep bij de Raad van State.





Ontslag geadviseerd

Twee jaar lang bleef het daarover stil, maar in januari dit jaar adviseerde de auditeur van de Raad van State om zowel het ontslag van De Dier als de benoeming van Jo Fonck te vernietigen. Dat zou betekenen dat De Dier enkele maanden voor de verkiezingen opnieuw burgemeester zou worden. De Raad van State volgt in de meeste gevallen het advies van haar auditeur, maar in haar arrest van gisteren doet ze dat niet. Volgens De Dier was de beslissing van de gemeenteraad om Denderleeuw structureel onbestuurbaar te verklaren onwettig, en bijgevolg ook zijn ontslag als burgemeester en de benoeming van Fonck. De auditeur volgde hem daarin, maar de Raad van State acht de onwettigheid van de beslissing niet aangetoond en beslist om het ontslag van De Dier en de benoeming van Fonck niet te vernietigen.





"Het verwondert mij dat ze haar adviseur niet volgt. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken. Dit geeft een wrang gevoel", zegt Jan De Dier. "Diegenen die de onbestuurbaarheid bewust hebben uitgelokt, worden daar nu voor beloond. Aan de andere kant zijn we op het einde van de legislatuur en zou het op bestuurbaar vlak raar geweest zijn om als burgemeester in een coalitie te moeten werken die niet de jouwe is. Dit illustreert de traagheid van het systeem. Het hoofdstuk is voor mij afgesloten. We kijken nu uit naar 14 oktober en naar een nieuwe legislatuur. Het is aan de kiezer om te oordelen", besluit De Dier.





Burgemeester opgelucht

Burgemeester Fonck is opgelucht. "Het is een bevestiging van de problemen die er waren door het hoogste rechtscollege. Met deze beslissing wordt er definitief een punt gezet achter een moeilijke en turbulente politieke periode. Stabiliteit is nu het belangrijkste voor onze gemeente. Een andere beslissing had de gemeente opnieuw in chaos gestort en 2,5 jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Daar had niemand een boodschap aan, zeker zo kort voor de verkiezingen. Ik ben blij dat we kunnen voortwerken aan onze dossiers en dat een doemscenario werd vermeden", aldus Fonck.