Fikse boete voor vrouw die seinlichten aan spooroverweg negeerde en te voet overstak met kindjes Koen Baten

12 november 2018

17u45 0

A.S. uit Denderleeuw moest zich maandagmiddag voor de rechtbank in Aalst verantwoorden nadat ze vorig jaar de slagbomen en het rood sein aan een overweg negeerde. De vrouw was op dat moment te voet en had haar twee jonge kindjes bij toen ze plots de sporen had overgestoken. “Wat bezielde u om zoiets te doen in het bijzijn van je kinderen”, vroeg politierechter Mireille Schreurs zich af. De vrouw excuseerde zich uitvoerig. “Ik besef dat het dom was, ik dacht dat het nog wel kon om over te steken", aldus S. De vrouw kreeg een boete van 320 euro opgelegd. De politierechter besliste wel om geen rijverbod te geven omdat het om een voetgangster ging.