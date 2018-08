Fietsster even in levensgevaar na aanrijding door dronken bestuurder Koen Baten

14 augustus 2018

13u34 2

In de Kasteelstraat in Denderleeuw is maandagmiddag rond 14.30 uur een 32-jarige fietsster uit Denderleeuw aangereden door een personenwagen. Ze verkeerde hierbij een tijd in kritieke toestand. Het ongeval raakte vandaag pas bekend. De vrouw kwam zwaar ten val maar bleek eerst niet ernstig gewond. Haar toestand ging plots bijzonder snel achteruit waardoor de vrouw kritiek naar het ziekenhuis werd gevoerd. Het parket kwam ook ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. De chauffeur van de personenwagen, een man uit Ninove, was op het moment van het ongeval onder invloed van alcohol, dat bevestigd het parket van Oost-Vlaanderen. "De man zijn rijbewijs werd ook onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen", zegt Jessica Mariman van het parket. De vrouw onderging gisterenavond nog een spoedoperatie in het ziekenhuis, maar is intussen wel stabiel.